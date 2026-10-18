Erzurum'da düğün salonunda bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, şüpheli kaçtı

Erzurum'da bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yunusemre Mahallesi Özmeral Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün merasimi sırasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Kalabalık olan salonda büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, öfkeli ve panik halindeki kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı