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Erzurum Aşkale'de yağışla kayganlaşan yolda otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

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Erzurum Aşkale'de yağışla kayganlaşan yolda otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarına yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu hafif yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarına yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sıralarında Güllüdere Köyü Küme Evler mevkiinde meydana geldi.

Aşkale'nin Düzyurt köyünden ilçe merkezine gelmek üzere yola çıkan sürücü, Güllüdere Köyü Küme Evler mevkiine geldiği sırada, yağan yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil stabilize alana geçtikten sonra yol kenarından aşağıya doğru takla atarak yuvarlandı.

Kazayı gören Küme Evler'deki vatandaşlar hemen olay yerine koşarak araçta bulunan sürücü ve yolcunun dışarı çıkmasına yardımcı oldu.

Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu hafif şekilde yaralanırken, Turan Akdağ'a ait olduğu belirtilen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Korkutan kazada can kaybının yaşanmaması ise sevindirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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