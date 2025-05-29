Erzincan Emniyet Müdürlüğü 'Yılın En İyi Toplum Destekli Polislik Uygulamaları'nda Türkiye İkincisi Oldu

Erzincan Emniyet Müdürlüğü 'Yılın En İyi Toplum Destekli Polislik Uygulamaları'nda Türkiye İkincisi Oldu
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 81 il arasında Türkiye ikinciliği ödülüne layık görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde "Yılın en iyi Toplum Destekli Polislik Uygulamaları" değerlendirmesi yapıldı. Değerlendirme sonucunda Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri "Türkiye İkincisi" oldu.

"Türkiye İkincisi" olan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine ödülleri, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba tarafından takdim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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