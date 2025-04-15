Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan yardımcısı gözaltına alındı
Öğretmen atamamaları için heyecanlandıran kulis! Bakanlıklar sayı konusunda anlaştı

Heyecanlandıran kulis! Bakanlıklar sayı konusunda anlaştı
Kayınvalidesini hamile bırakan damadın 'Utanmıyor musun?' sorusuna verdiği yanıt çıldırttı

Damat kaynanasını hamile bıraktı, "Utanmıyor musun?" yanıtı çıldırttı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden Genel Değerlendirme Toplantısı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden Genel Değerlendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığında yapılan toplantıda, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, birim amirleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürü Baybaba başkanlığında; İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.