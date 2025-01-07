Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan ve Kullanan Şahıslara" yönelik yapılan çalışmalar neticesinde H.Ç. isimli şahısın ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda; 2,88 gram metamfetamin maddesi, 25,42 gram esrar maddesi, 2 adet cam aparat ele geçirildi.

H.Ç. isimli şahısa " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan işlem yapıldı. - ERZİNCAN