Erzincan'da Orman Yangınları İçin Bilgilendirme Faaliyeti

Erzincan'da Orman Yangınları İçin Bilgilendirme Faaliyeti
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı sürücüleri ve vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı. Trafik ekipleri, yolcuları orman alanlarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınları hakkında sürücüleri ve vatandaşları bilgilendirdi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü koordinesinde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il genelinde bilgilendirme yapıldı.

Erzincan - Sivas kara yolu üzerinde de trafik ekipleri sürücüleri ve yolcuları bilgilendirerek broşür dağıttı.

Vatandaşlar açık alanlarda ateş yakılmaması, ormanlık alanlarda sigara içilmemesi, piknik alanlarının temiz bırakılması, cam ve yanıcı atıkların doğaya atılmaması, anız yakılmaması konusunda uyarıldı.

Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla Erzincan-Sivas karayolu üzerinde 630 araç sürücüsü ve bin 220 yolcuya bilgilendirme yapılarak "Ormanlarımız Yanmasın Geleceğimiz Kararmasın" mottolu bilgilendirici ve bilinçlendirici broşürler dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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