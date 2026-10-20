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Erzincan'da okul çevresinde 4 servis aracı ve 28 sivil araç denetlendi

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Erzincan'da okul çevresinde 4 servis aracı ve 28 sivil araç denetlendi
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Erzincan'da Ziya Gökalp İlkokulu çevresinde yapılan denetimlerde 4 servis aracı ve 28 sivil araç kontrol edildi, 72 kişinin sorgusu yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ekip ve 12 personelle katıldığı uygulamada olumsuzluk yaşanmadı; denetimlerin süreceği belirtildi.

Erzincan'da Güvenli Okul Önleri Uygulaması kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 servis aracı ve 28 sivil araç kontrol edilirken 72 kişinin sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yürütülen uygulamaya 6 ekip ve 12 personel katıldı. Denetimlerde okul çevresindeki araçlar denetlenerek şahısların sorgulamaları gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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