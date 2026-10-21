Erzincan'da okul çevresi denetiminde 4 servis ve 28 sivil araç kontrol edildi

Erzincan'da okul çevresi denetiminde 4 servis ve 28 sivil araç kontrol edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da Ziya Gökalp İlkokulu çevresinde yapılan Güvenli Okul Önleri Uygulamasında 4 servis ve 28 sivil araç kontrol edildi, 72 kişinin sorgulaması yapıldı. 6 ekip ve 12 personelin görev aldığı denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.
Erzincan'da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi denetimleri kapsamında 4 servis aracı ve 28 sivil araç kontrol edildi, 72 kişinin sorgulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki Ziya Gökalp İlkokulu çevresinde Güvenli Okul Önleri Uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada 6 ekip ve 12 personel görev aldı. Denetimlerde 4 servis aracı ve 28 sivil araç kontrol edilirken, 72 kişinin de sorgulaması yapıldı.
Uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı