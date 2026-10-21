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Erzincan'da okul çevresi denetiminde 4 servis ve 28 sivil araç kontrol edildi

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Erzincan'da okul çevresi denetiminde 4 servis ve 28 sivil araç kontrol edildi
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Erzincan'da Ziya Gökalp İlkokulu çevresinde yapılan Güvenli Okul Önleri Uygulamasında 4 servis ve 28 sivil araç kontrol edildi, 72 kişinin sorgulaması yapıldı. 6 ekip ve 12 personelin görev aldığı denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.

Erzincan'da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi denetimleri kapsamında 4 servis aracı ve 28 sivil araç kontrol edildi, 72 kişinin sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki Ziya Gökalp İlkokulu çevresinde Güvenli Okul Önleri Uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 6 ekip ve 12 personel görev aldı. Denetimlerde 4 servis aracı ve 28 sivil araç kontrol edilirken, 72 kişinin de sorgulaması yapıldı.

Uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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