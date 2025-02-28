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Erzincan'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Uygulamaları Devam Ediyor
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetim ve uygulamalara devam ediyor. Okula ilgisi olmayan şahıslar uzaklaştırılmakta ve iş yerleri denetlenmektedir.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde güvenli bir eğitim ortamı için okul çevrelerinde uygulamalar sürdürülüyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Mustafa Doğan Anadolu Lisesi, Erzincan Lisesi ve çevresinde okulla ilgisi olmayan şahısları okul çevresinden uzaklaştırmak, aynı zamanda okul ve çevresinde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimlerini yaparak çocuk ve gençlere güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdi.

Erzincan Emniyeti'nden yapılan açıklamada güvenli bir eğitim ortamı için uygulamaların devam edileceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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