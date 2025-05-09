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Erzincan'da Güvenli Eğitim Ortamı İçin Uygulama Başlatıldı

Erzincan'da Güvenli Eğitim Ortamı İçin Uygulama Başlatıldı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, okul çevrelerinde güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla uygulamalara devam ediyor. Ekipler, Erzincan Lisesi ve İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde okulla ilgisi olmayan şahısları uzaklaştırdı ve iş yerlerini denetledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde güvenli bir eğitim ortamı için okul çevrelerinde uygulamalar sürdürülüyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Erzincan Lisesi ile İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde okulla ilgisi olmayan şahısları okul çevresinden uzaklaştırmak, aynı zamanda çocuk ve gençlere güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada okullarda ve çevrelerinde faaliyet gösteren iş yerleri de denetlendi.

Erzincan Emniyeti'nden yapılan açıklamada güvenli bir eğitim ortamı için uygulamaların devam edileceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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