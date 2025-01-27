Erzincan'da Çocuk Şube Müdürlüğü Denetim Yaptı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü personelince; 54 şahsın kontrolü yapıldı, 3 internet cafe, 2 bilardo salonu, 3 playstation salonu ve 3 iddia bayi kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. - ERZİNCAN