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Erzincan'da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

3. Sayfa Haberleri

Erzincan'ın Kemah ilçesinde aynı aileden 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde aynı aileden 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde ikamet eden Serkan Küçükkaya yayladan mantar topladı. Topladığı mantarları evine getiren Küçükkaya, aile fertleri ile birlikte yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Küçükkaya ailesinden toplam 6 kişi, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Küçükkaya ailesinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan 3. Sayfa Haberler

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