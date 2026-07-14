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Kayıp şahıs ormanda bitkin halde bulundu

Kayıp şahıs ormanda bitkin halde bulundu
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Mersin'in Erdemli ilçesinde evden ayrılıp ormana giden Hüseyin Çalışır, kurtarma ekiplerinin 2 gün süren araması sonucu bitkin halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde evden ayrılarak gittiği ormandan dönmeyen şahıs, kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ikinci günde bitkin halde bulunup hastaneye kaldırıldı.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı 2 bin rakımdaki Toros Mahallesi sınırlarında yaşandı. İddiaya göre, dün gece evden ayrılan Hüseyin Çalışır, ormanlık alanada gitti, bir daha da dönmedi. Ailesi hayatından endişe ettiği Çalışır için durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye jandarma, sağlık, akut ve AFAD ekiplerini sevk etti. AFAD ekiplerinin koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı. Dün geceden itibaren süren arama çalışmaları ikinci günde sonuçlandı. Çalışır'ın elindeki sopayı vurarak ses çıkardığını fark eden ekipler, Gelineli mevkiinde şahsı bitkin halde buldu. Bulduklarında bayın olan Çalışır'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı, sedyeye bağlanarak AFAD aracına kadar taşındı. Araca alınan Çalışır, ambulansla ulaştırıldı.

Ambulansta gerekli müdahalelerde yapılan Çalışır daha sonra ilçe devlet hastanesine sevk edilerek tedavi alındı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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