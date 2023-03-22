Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Sabah saatlerinde belediye binası önüne gelen Karışık, kendisinden iş isteyen M.D ve K.K ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D ve K.K, yanlarındaki bıçakla Karışık'a saldırdı. Bacağından yaralanan ve Erdek Devlet Hastanesine oradan da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karışık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.