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Erciyes'te yürüyüşte düşüp yaralanan 2 Hollandalı turist için ekipler seferber oldu

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Erciyes'te yürüyüşte düşüp yaralanan 2 Hollandalı turist için ekipler seferber oldu
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Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan Hollandalı 2 turist, Şeytan Deresi mevkiinde düşerek yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilerek turistlere ulaşmak için çalışma başlattı.

Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken düşüp yaralanan Hollandalı 2 turist için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan Hollandalı 2 turist, Şeytan Deresi mevkiinde düştü. Durumun ihbar edilmesi üzerine AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler; yaralı oldukları değerlendirilen turistlere ulaşmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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