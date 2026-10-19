Erciyes'te uçuruma düşen dağcı can verdi, Hollandalı turist donma tehlikesi geçirdi

Erciyes'te uçuruma düşen dağcı can verdi, Hollandalı turist donma tehlikesi geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcı, yaklaşık 300 metre uçuruma düşerek hayatını kaybetti; aynı tırmanıştaki Hollandalı turist donma tehlikesi geçirdi. AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye ulaşarak dağcının cansız bedeniyle turisti alıp inişe geçti.
Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı sırasında kayalıklardan uçuruma düşen dağcı hayatını kaybederken donma tehlikesi geçiren Hollandalı turist ise mahsur kaldı. Zamanla yarışan ekipler dağcılara ulaşarak inişe geçti.
Edinilen bilgiye göre Hollandalı dağcı Wessel Westerhof ile rehberlik yapan dağcı Hasan Ali Şahin Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Tırmanış sırasında Hasan Ali Şahin 3 bin 400 metre yükseklikteki Şeytan Deresi mevkiinden yaklaşık 300 metre uçuruma düştü. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Ekipler, dağcılara ulaşmak için adeta zamanla yarıştı. Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan kontrollerde Hasan Ali Şahin'in hayatını kaybettiği belirlenirken Hollandalı dağcı Westerhof'un da donma tehlikesi geçirdiği anlaşıldı.
Ekipler yaralı dağcı ile hayatını kaybeden dağcının cansız bedenini bölgeden alarak inişe geçti.