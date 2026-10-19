Erciyes'te uçuruma düşen dağcı can verdi, Hollandalı turist donma tehlikesi geçirdi

Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı sırasında kayalıklardan uçuruma düşen dağcı hayatını kaybederken donma tehlikesi geçiren Hollandalı turist ise mahsur kaldı. Zamanla yarışan ekipler dağcılara ulaşarak inişe geçti.

Edinilen bilgiye göre Hollandalı dağcı Wessel Westerhof ile rehberlik yapan dağcı Hasan Ali Şahin Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Tırmanış sırasında Hasan Ali Şahin 3 bin 400 metre yükseklikteki Şeytan Deresi mevkiinden yaklaşık 300 metre uçuruma düştü. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Ekipler, dağcılara ulaşmak için adeta zamanla yarıştı. Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan kontrollerde Hasan Ali Şahin'in hayatını kaybettiği belirlenirken Hollandalı dağcı Westerhof'un da donma tehlikesi geçirdiği anlaşıldı.

Ekipler yaralı dağcı ile hayatını kaybeden dağcının cansız bedenini bölgeden alarak inişe geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı