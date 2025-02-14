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Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki bir enerji şirketi hizmet binasında 'kaçak kullanım' cezasına itiraz eden bir grup ile yönetici arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu güvenlik görevlisi darbedildi, bina camları kırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde enerji şirketinin hizmet binasına gelen grup, 'kaçak kullanım' cezası nedeniyle yöneticiyle tartıştı, kendilerini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini darbedip camları kırdı.

Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki enerji şirketi hizmet binasında enerji şirketine abone olan bir grup, 'kaçak kullanım' nedeniyle kendilerine gönderilen cezaya itiraz için yöneticiyle görüştü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Burada gruptan bazıları, tartışma sırasında yöneticiye saldırmak isteyince güvenlik görevlisi müdahale etmeye çalıştı. Güvenlik görevlisini darbeden şüpheliler, daha sonra girişteki kapı camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi. İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dağıtılan gruptaki 3 şüpheli gözaltına alındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVEFA:

Suçsuz insanlara soruşturma açmayın, işte bu hırsızların hakkından gelin!..

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

arsızlılk örneği

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Haber Yorumlarımehmet:

AKP sayesinde arsızlaştılar iyice bunlara ceza vereceğine TÜSİAD ile yada kendilerini eleştirenlerle uğraşıyor.

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