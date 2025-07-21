Endonezya'da Feribot Yangınında 568 Kişi Kurtarıldı

Endonezya'da Feribot Yangınında 568 Kişi Kurtarıldı
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Sulawesi Adası açıklarında yanan KM Barcelona 5 adlı feribotta bulunan 295 kişiden 568'i kurtarıldı. Yangında 3 kişi yaşamını yitirdi, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'da Ulusal Arama Kurtarma Ajansı'ndan (BASARNAS) bugün yapılan açıklamada, Sulawesi Adası açıklarında dün yanan ve kayıtlı 295 kişinin bulunduğu feribottan 568 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Endonezya'nın 4 büyük adasından biri olan Sulawesi Adası'nda dün yanan KM Barcelona 5 adlı feribota ilişkin detaylı açıklama geldi. Endonezya'da Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından bugün yapılan açıklamada, kayıtlı 295 kişinin bulunduğu feribottan 568 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Manado şehrine seyrettiği sırada yanan feribota ilişkin açıklama yapan Manado Kurtarma Ajansı Başkanı George Leo Mercy Randang ise "Şu anda, ortak kurtarma ekibi arama kurtarma operasyonunu yürütmeye devam ediyor. Ailelerin kayıp akrabalarıyla ilgili ihbarda bulunabilmesi için merkezimiz 24 saat açık" dedi.

Kayıtlarda 280 yolcu ve 15 mürettebat yer aldığı feribotun arka kısmında başlayan ve kısa sürede yayılan yangında 3 kişinin öldüğü açıklanmıştı. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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