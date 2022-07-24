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Elektrik direğine çarptı, ormanlık alana uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Elektrik direğine çarptı, ormanlık alana uçtu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki ormanlık alana uçtu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Kılıç mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 54 ABB 927 plakalı Honda marka otomobil elektrik direğine çarparak yol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta kendi imkanları ile çıkan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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