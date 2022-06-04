Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Haberler

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti. Olay, Ayvacık Mahallesi ile Gökçedağ Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Budama ve kesim çalışması gerçekleştiren Ahmet Çelik'e oğlu Fatih Çelik yardıma geldi. Babası ile birlikte ağaç üzerinde kesim yapan Çelik, ağaçların yakınından geçen yüksek gerilim hattının akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dursunbey Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çelik'in cenazesi Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatih Çelik'in geçtiğimiz yıl Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğünde işe başladığı ve babasına yardım etmek için izne ayrıldığı öğrenildi. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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