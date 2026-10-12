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Elazığ Palu'da el freni tam çekilmeyen otomobil, sürücü uzaklaşınca dereye düştü

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Elazığ Palu'da el freni tam çekilmeyen otomobil, sürücü uzaklaşınca dereye düştü
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Elazığ'ın Palu ilçesinde el freni tam çekilmeyen otomobil, sürücünün sumak toplamak için uzaklaşmasının ardından hareket ederek Işkılor Tepesi'nden dere yatağına düştü. Kepçe yardımıyla çıkarılan otomobilde maddi hasar oluştu, olayda yaralanma yaşanmadı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde el freni tam çekilmeyen bir otomobil, hareket ederek dereye düştü.

Olay, Gökdere bölgesindeki Işkılor Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park edilen bir otomobil, sürücüsünün sumak toplamak için araçtan uzaklaşmasının ardından hareket etti. El freninin tam çekilmemesi nedeniyle tepeden aşağı yuvarlanan otomobil, takla atmadan dere yatağına indi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen kepçe yardımıyla yol açılarak otomobil düştüğü dere yatağından çıkarıldı. Maddi hasarın meydana geldiği olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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