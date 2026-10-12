Elazığ Palu'da el freni tam çekilmeyen otomobil, sürücü uzaklaşınca dereye düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Elazığ'ın Palu ilçesinde el freni tam çekilmeyen bir otomobil, hareket ederek dereye düştü.

Olay, Gökdere bölgesindeki Işkılor Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park edilen bir otomobil, sürücüsünün sumak toplamak için araçtan uzaklaşmasının ardından hareket etti. El freninin tam çekilmemesi nedeniyle tepeden aşağı yuvarlanan otomobil, takla atmadan dere yatağına indi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen kepçe yardımıyla yol açılarak otomobil düştüğü dere yatağından çıkarıldı. Maddi hasarın meydana geldiği olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı