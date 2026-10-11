Haberler

Elazığ Kovancılar'da emniyet ve narkotik ekipleri uyuşturucuya karşı denetim yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Kovancılar'da emniyet ve narkotik ekipleri uyuşturucuya karşı denetim yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Kovancılar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele ve kamu düzeni için ilçe genelinde asayiş uygulaması yaptı. Denetimlerin uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeyi, kamu düzeni ve güvenliği sağlamayı amaçladığı bildirildi.

Elazığ Kovancılar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kovancılar Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde asayiş uygulaması ve denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerin uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesi, kamu düzeninin korunması ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
TFF'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha

TFF'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
2 dakika 29 saniyede biten maç! Chelsea çok rahat kazandı

2 dakika 29 saniyede biten maç!
Fenerbahçe'de 561 gün sonra bir ilk

Fenerbahçe'de 561 gün sonra bir ilk!
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı

Skora sinirlendi, maç bittikten 5 dakika sonra stadyumu terk etti!
Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl sonra fark edilen detayı anlattı: Sonuna kadar gidelim dedim

Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında fark edilen detayı anlattı
250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza

Cacığın fiyatını gören inanamadı! İşletmeye ağır ceza kesildi
Harvard tarihinde bir ilk! Türk profesöre önemli görev

Harvard tarihinde bir ilk! Türk profesöre tarihi görev