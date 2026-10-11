Elazığ Kovancılar'da emniyet ve narkotik ekipleri uyuşturucuya karşı denetim yaptı

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Elazığ Kovancılar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kovancılar Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde asayiş uygulaması ve denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerin uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesi, kamu düzeninin korunması ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı