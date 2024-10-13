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Elazığ'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Elazığ'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan yayayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Kovancılar Otomobil Güvenlik Olaylar 3-sayfa Sağlık

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