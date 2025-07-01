Elazığ'da Yangın Alarmı: Keban'da Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Elazığ'da Yangın Alarmı: Keban'da Alevler Kısa Sürede Büyüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman personeli müdahale ediyor. Biçerdöverden çıkan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ekipler yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Yangın, öğle saatlerinde Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyü yakınlarında çıktı. İddiaya göre biçerdöverden çıkan kıvılcım otluk alanı tutuşturdu. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ve orman personeli sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken, onlarca dönümlük alan kısa sürede küle döndü. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?' sorusuna Acun'dan bomba yanıt

Jhon Duran sorusuna Acun'dan bomba yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

Keçi çobanı tarafından keşfedildi! 7,7 milyon yıllık
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.