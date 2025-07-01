Elazığ'da Yangın Alarmı: Keban'da Alevler Kısa Sürede Büyüdü
Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman personeli müdahale ediyor. Biçerdöverden çıkan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ekipler yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Yangın, öğle saatlerinde Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyü yakınlarında çıktı. İddiaya göre biçerdöverden çıkan kıvılcım otluk alanı tutuşturdu. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ve orman personeli sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken, onlarca dönümlük alan kısa sürede küle döndü. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa