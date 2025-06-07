Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Elazığ-Malatya karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunun 40'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki 23 AFR 211 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 52 AAR 559 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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