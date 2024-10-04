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Elazığ'da Şehit İbrahim Karataş-11 operasyonu

Elazığ'da Şehit İbrahim Karataş-11 operasyonu
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Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Karataş-11 operasyonunda terör örgütlerine ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Karataş-11 operasyonunda terör örgütlerine ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Karataş-11 operasyonu çerçevesinde Palu ilçesine bağlı Burgudere köyü kırsalın bölücü terör örgülerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütleri tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi. Sığınak içerisine yapılan operasyonda 20 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 100 metre elektrik kablosu 4'lü 1 adet pil bloğu ve çok sayıda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İbrahim Karataş Yerel Haberler Uzman Onbaşı Operasyon Jandarma Güvenlik 3-sayfa Terör

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