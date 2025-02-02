Elazığ'da Otomobilin Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Yaralandı
Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde bir otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, bir kişi hafif yaralandı.
Kaza, Karşıyaka Mahallesi Ardıç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, devrildi. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa