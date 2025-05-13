Elazığ'da Okul Önleri Denetlendi
Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 223 okul önü ve çevresi kontrol edilerek, 3 servis aracına ceza kesildi ve 1 araç trafikten men edildi.
Elazığ'da polis ekiplerince 223 okul önü ve çevresi denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün okul önü denetimleri sürüyor. Bu çerçevede dün 59 ekip ve 138 personel ile 223 okul önü ve çevresinde; şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları, metruk binalar ve iş yerlerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 3 servis aracına idari para cezası uygulanırken 1 araç ise trafikten men edildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa