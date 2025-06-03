Elazığ'da Makas Atan Sürücü Kameralara Yansıdı
Elazığ'da Malatya Caddesi'nde trafiği tehlikeye atan bir sürücü, makas atarak ilerledi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Elazığ'da makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücü kameraya yansıdı.
Olay, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa