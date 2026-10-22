Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da kendi ekseninde dönen otomobilin drift anları kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da kendi ekseninde dönen otomobilin drift anları kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Kırklar Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kendi ekseninde dönerek drift yaptı. Trafiği tehlikeye atan otomobilin o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve otomobil daha sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da bir sürücü, otomobiliyle defalarca kendi etrafında dönerek drift yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklar Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kendi ekseninde dönerek drift yapmaya başladı. Bir süre kendi ekseninde dönen ve trafiği tehlikeye atan otomobil, daha sonra gözden kayboldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tuzla'da ayakkabı fabrikasında korkutan yangın! Gece yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü

Koca fabrikada gecenin bir yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı

Özel okulda skandal! Sınıf öğretmeni tutuklandı, suçlamalar hayli ağır
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i 10 kişi kalan Inter'e boyun eğdi

Rakibi 10 kişi kaldı diye sevindiği sırada şoku yaşadı
Nadir görülen pembe yunus Umman kıyılarında ortaya çıktı

Birdenbire ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı

Bir oğlu tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün diğer oğlu hakkında da karar
Çukurova Belediyesi soruşturmasında Başkan Emrah Kozay 'örgüt lideri' sayıldı! Teyzesi ve eski başkan da adliyede

Belediye başkanı örgüt lideri sayıldı, teyzesi de yönetici!
Zonguldak'ta emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu

Emekli polis memurunun kahreden sonu! Mezarlıkta bulundu
Salah'ın Trabzon aşkı! Derbide yine gol attı, yine soluğu yaylada aldı

Gecenin kahramanı oldu, soluğu yine orada aldı