Elazığ'da minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı

Elazığ-Bingöl kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolu Mollakendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar-Elazığ seferini yapan 23 K 5206 plakalı minibüs, karla kaplı yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada, 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

