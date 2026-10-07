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Elazığ'da araca silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

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Elazığ'da araca silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı
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Elazığ'da 27 Eylül'de Kırklar Mahallesi Nur Sokak'ta park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı, adli tahkikat sürüyor.

Elazığ'da bir araca düzenlenen ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 27 Eylül'de Kırklar Mahallesi Nur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki aracın içerisinde bulunan U.S. düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanırken aracına ise 8 kurşun isabet etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren ve olayla bağlantısı bulunan şahısların tespitine yönelik çalışma yaptı. Yürütülen geniş çaplı kamera ve saha çalışmaları neticesinde; adli süreçteki çocuk S.Ç. ve şüpheli S.Ç.'nin bir araç ile olay yerine geldikleri, adli süreçteki çocuk S.Ç.'nin üzerindeki silahı park halindeki bir aracın lastik kısmına saklayıp bir süre sonra tekrar aldığı, eylemin gerçekleştirilmesinin ardından şüpheli S.Ç. ve adli süreçteki çocuk S.Ç. bahse konu araçla olay yerinden uzaklaşarak Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesi'ndeki bir ikamete girdikleri belirlendi. Yapılan detaylı incelemelerde araç sahibi E.Y. ile H.G. ve adli süreçteki çocuk A.B.G. isimli şahısların da eylemi gerçekleştiren şüpheli A.S.Ç ile birlikte hareket ettikleri değerlendirildi.

Bunun üzerine dün düzenlenen operasyonda şüpheliler H.G., E.Y., S.Ç. ile adli süreçteki çocuklar S.Ç. ve A.B.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ve adli süreçteki çocukların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, adli süreçteki çocuk A.B.G.'nin adresinde yapılan aramada ise 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltındaki şüpheliler ve adli süreçteki çocuklar hakkında başlatılan adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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