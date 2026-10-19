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Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı, maddi hasar oluştu

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Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı, maddi hasar oluştu
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Elazığ-Bingöl karayolu Küçük Sanayi Sitesi önünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayol üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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