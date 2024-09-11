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Elazığ'da 223 okul önü denetlendi

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Elazığ'da eğitim öğretimin başlamasıyla polis ekipleri tarafından 223 okul önü denetlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri için çalışmalar yapıldı. Denetimlerin süreceği bildirildi.

Elazığ'da eğitim öğretimin başlamasıyla polis ekipleri tarafından 223 okul önü denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması çerçevesinde, çocukların eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarına başladı. Bu kapsamda 65 ekip ve 153 personel ile il merkezinde bulunan 223 okul önü ve çevresinde uygulama yapıldı. Uygulamada, bin 191 şahıs, 98 servis aracı, 81 kafe- kahvehane, 66 park-bahçe, 45 büfe, 34 metruk bina, 17 internet kafe,5 oyun salonu ve 5 iddaa bayisi denetlendi.

Denetimlerin süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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