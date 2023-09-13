Elazığ'da 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Uygulamalar sırasında ayrıca bir kişinin de silahla tehdit ve kasten yaralama suçundan hapis cezası olduğu tespit edildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Uygulamalarda, A.E. isimli kişinin yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirilirken, şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Yine uygulamada yakalanan B.B.Y. isimli kişinin silahla tehdit ve kasten yaralama suçundan 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ