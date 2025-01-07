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Ehliyetsiz Sürücünün Okul Servisine Çarpması Maddi Hasarla Atlattı

Ehliyetsiz Sürücünün Okul Servisine Çarpması Maddi Hasarla Atlattı
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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, ehliyetsiz bir sürücünün park halindeki okul servisine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasar ile atlatıldı. İlçe sakinleri, şantiye araçlarının kazalarına karşı önlem alınmasını talep etti.

Eskişehir' in Günyüzü ilçesinde, ehliyetsiz olduğu belirtilen bir sürücünün park halindeki okul servisine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Ankara - İzmir tren şantiyesi araçları, Günyüzü ilçesinde trafik kazalarına devam ediyor. Günyüzü ilçesi Kayakent mahallesinde Mehmet Ali Tümer'e ait park halindeki 26 S 5018 plakalı okul servis aracına, sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen 66 AAB 871 plakalı şantiye aracı çarptı. Meydana gelen kazada maddi hasar meydana geldi.

Ya okul servis aracının içinde öğrenci olsaydı?

İlçe sakinleri, şantiye araçlarının karıştığı kazalara karşı bir önlem alınmasını isteyerek yaşananlara tepki gösterdiler. Okul servis aracının içinde öğrenci olması halinde büyük bir facia yaşanabileceğini anlatan ilçe sakinleri, "Servis minibüsünün içinde öğrenci olsaydı ne olacaktı. Daha öncede tren şantiyesinde çalışan şoförler, koyun sürüsü ezip, trafikte seyreden traktörleri yoldan çıkardılar. Maddi hasarlardan vazgeçtik artık böyle giderse canımızdan olacağız" dediler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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