Haberler

Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılara suçüstü: 100 kilo sazan yeniden göle bırakıldı

Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılara suçüstü: 100 kilo sazan yeniden göle bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğirdir Gölü'nde jandarma ve su ürünleri ekiplerinin denetimlerinde kaçak avcılık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Eğirdir Gölü'nde jandarma ve su ürünleri ekiplerinin denetimlerinde kaçak avcılık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Ele geçirilen yaklaşık 100 kilogram sazan balığı yeniden göle bırakıldı.

Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde yasa dışı avcılara geçit verilmedi. Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri tarafından 30 Nisan–1 Mayıs 2026 tarihleri arasında gölde kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde göle yasa dışı şekilde bırakıldığı tespit edilen toplam 800 metre uzunluğundaki uzatma ağı ekipler tarafından toplanarak 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında el konuldu. Denetimler kapsamında Eğirdir ilçesine bağlı Barla Boyalı mevkiinde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslar hakkında idari para cezası uygulanmak üzere işlem başlatıldı. Öte yandan yasa dışı avlandığı belirlenen yaklaşık 100 kilogram sazan balığı ekipler tarafından canlı olarak yeniden Eğirdir Gölü'ne bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan'ın yeni lideri Magyar'dan tartışmalı atama! Eniştesini adalet bakanı yaptı

16 yıllık iktidarı deviren lider eniştesini Adalet Bakanı yaptı
Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Abisi, önümüzdeki yıl çalıştıracağı takımı ilan etti
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Macaristan'ın yeni lideri Magyar'dan tartışmalı atama! Eniştesini adalet bakanı yaptı

16 yıllık iktidarı deviren lider eniştesini Adalet Bakanı yaptı
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...