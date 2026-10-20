Eğirdir'de belgesiz taşınan 50 kilo balığa el konuldu, 47 bin 397 TL ceza uygulanacak

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, su ürünlerine yönelik denetimler kapsamında gerçekleştirilen yol kontrolünde, Eğirdir Gölü'nde avlandığı belirlenen 50 kilogram gümüşi havuz balığı ele geçirildi. Balıkları nakil ve menşei belgesi olmadan taşıdığı tespit edilen şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, su ürünlerinin korunması ve mevzuata uygun şekilde taşınmasının sağlanması amacıyla denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 20 Ekim 2026 tarihinde gelen bir ihbar üzerine Eğirdir ilçesinin Barla mevkiinde yol denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında ekipler tarafından durdurulan araçta su ürünleri kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrollerde, A.Ç. isimli şahsın Eğirdir Gölü'nde avlanmış olan 50 kilogram gümüşi havuz balığını nakil ve menşei belgesi olmadan taşıdığı tespit edildi. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen balıklara, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince el konuldu.

47 bin 397 TL idari para cezası uygulanacak

Olayla ilgili olarak A.Ç. isimli şahıs hakkında, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda 47 bin 397 TL idari para cezası uygulanmak üzere işlem yapıldı.

Eğirdir Gölü'nün su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı avcılık ve belgesiz su ürünleri nakline karşı denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı