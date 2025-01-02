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Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde

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Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği dev konserde 200 bin kişi ile birlikte unutulmaz parçalarına ses vermişti. Dünyanın en büyük korosu olarak nitelendirilen o konser Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medyada gündem oldu.

Türk müziğinin efsane isimlerinden usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

GÜLHANE KONSERİ GÜNDEM OLDU

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ise 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konser gündem oldu. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kalabalık konseri olarak kayıtlara geçen konser, 200 bin kişilik dev bir izleyici kitlesine ev sahipliği yapmıştı. İstanbul'daki tüm yolların kilitlenmesine ve vatandaşların akın akın Ferdi Tayfur'a doğru koşmasına neden olan unutulmaz konser, adeta sevenlerinin hafızalarına kazındı.

Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıIstecram null:

şimdiki kolpalarda kilot südyen ile sahnelere çıkıyor ses yok görüntü var hesabı ginede bir skim yok

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıPerwer:

Sütyen kilot, cisim var adamlık yok, görüntü var ses yok. Yukarıda yorum yapan arkadaşımız güzel tespit yapmış.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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