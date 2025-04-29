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Edremit'te Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

Edremit'te Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Ahmet Taner Kışlalı Stadı yanındaki alanda çıkan çöplük yangını, kepçe yardımıyla vatandaşlar tarafından kontrol altına alındı. Yangın, öğle saatlerinde başlamış olup çevreyi dumanla kapladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı Stadı yanındaki alanda çıkan çöplük yangını, kepçe yardımıyla müdahale edilerek vatandaşlar tarafından kontrol altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde stat çevresindeki boş arazide meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede çevreyi dumanla kapladı. Alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla olay yerine yönlendirilen kepçe ile müdahale edilerek yangın büyümeden kontrol altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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