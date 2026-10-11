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Edirne Şükrüpaşa'da otluk yangın mahalleli ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

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Edirne Şükrüpaşa'da otluk yangın mahalleli ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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Edirne Şükrüpaşa Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan otluk alan yangını, rüzgarın etkisiyle genişleyerek çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ve mahalle sakinlerinin ortak müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Edirne'de rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan otluk alan yangını, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin ortak müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Şükrüpaşa Mahallesi Mustafa Çetin Dede Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlerin yayılması üzerine mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Kadın, erkek, genç ve yaşlı çok sayıda vatandaş, yangın alanına yakın noktalarda bulunan otomobilleri güvenli bölgelere taşıdı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken vatandaşlar da yangının çevredeki alanlara sıçramaması için seferber oldu.

İtfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin koordineli müdahalesi sonucu yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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