Edirne'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı - Haberler

Edirne'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

EDİRNE - Hava sıcaklığının 27 dereceyi bulduğu Edirne'de 10 dakika süren sağanak yağış bir yandan serinletti bir diğer yandan da zor anlar yaşattı.

Edirne'de öğle saatlerinde 30 dereceye kadar yaklaşan hava sıcaklığı vatandaşları bunalttı. Ancak ilerleyen saatlerde sıcak ve güneşli hava yerini aniden bastıran sağanak yağışa bıraktı.

Aniden bastıran ve 10 dakika süren sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan korunmak için vatandaşlar pasaj içlerine, mağazalara, çatı altlarına sığındı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, güneşli havanın aniden yerini yağışlı havaya bıraktığını söyledi. Yağışın tarım arazileri için olumlu olduğunu ifade eden çiftçiler, yüzlerinin güldüğünü belirtti.