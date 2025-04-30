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Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Karayusuf Köyü'nde meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki sürücü Mustafa Babacan, 125 metre sürüklendikten sonra tarlaya uçarak hayatını kaybetti. Olayda arkasındaki yolcu yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Edirne'de motosikletle 125 metre sürüklenerek tarlaya uçan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edirne'nin Karayusuf Köyü yolunda Mustafa Babacan'ın kullandığı 22 EV 802 plakalı motosiklet, kontrolden çıkması sonucu tarlaya uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mustafa ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Mustafa Babacan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri yaptıkları ölçümde, motosikletin 125 metre sürüklendiğini tespit etti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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