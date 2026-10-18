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Edirne'de kum ocağında park halindeki kamyondan sıçrayan yangında 3 kamyon yandı

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Edirne'de kum ocağında park halindeki kamyondan sıçrayan yangında 3 kamyon yandı
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Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki kum ocağında park halindeki bir kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yanındaki 2 kamyona sıçramasıyla büyüyen yangında 3 kamyon tamamen yandı, polis inceleme başlattı.

Edirne'de bir kamyonda çıkan yangının sıçraması sonucu üç kamyon alev alev yandı.

Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki kum ocağında park halinde bulunan bir kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek yanındaki 2 kamyona da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kamyon tamamen yandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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