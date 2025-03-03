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Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! Çocuk felci, FETÖ ve ABD konseri...

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Aldırma gönül, Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, Deniz Üstü Köpürür ve Aldırma Gönül gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Edip Akbayram'ın hayatını kaybetmesi her kesimden insanı üzdü. Usta sanatçının ölümünün ardından hayatıyla ilgili az bilinenler ortaya çıktı. FETÖ'nün ödülünü reddetmesi ve ABD konseri teklifini geri çevirmesi hayatıyla ilgili dikkat çeken noktalar. İşte tüm detaylar...

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden 74 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SALI GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Büyük sanatçı için 4 Mart Salı günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, sanatçının cenazesi Üküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

İşte Edip Akbayram hakkında bugüne kadar hiç duymadığınız gerçekler...

ÇOCUK FELCİ İLE MÜCADELE ETTİ

1950'de Gaziantep'te dünyaya gözlerini açan Edip Akbayram, henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Akbayram'ın müziğe ilgisi de çocuk yaşlarda başladı, lise öğrencisiyken kurduğu orkestrada hem çaldı, hem söyledi.

DİŞ HEKİMLİĞİNİ İSTEMEDİ

Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelen Edip Akbayram, Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı. Ancak müziğe olan tutkusu, akademik kariyerinin önüne geçti ve diş hekimliği okumaktan vazgeçerek sanat yolculuğuna adım attı.

Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! FETÖ ve ABD detayı çok konuşulur

12 EYLÜL'DE YASAKALANDI

1981-1988 yılları arasında, 12 Eylül askeri darbesinin etkileri sürerken, Edip Akbayram da yasaklı sanatçılar arasına girdi. TRT'de şarkılarının çalınması ve televizyona çıkması yasaklandı. Bu zorlu dönemde müziğe ara vermek zorunda kalan sanatçı, baskılara rağmen sanatından vazgeçmedi.

FETÖ'NÜN ÖDÜLÜNÜ REDDETTİ

Edip Akbayram, 2000 yılında FETÖ'nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 25'inci yılı nedeniyle verdiği ödülü reddeden 11 sanatçıdan biriydi.

ABD'DE KONSER VERMEYİ REDDETTİ

Edip Akbayram, sanat hayatı boyunca sadece müziğiyle değil, duruşuyla da örnek bir kişilikti. Kendisine Amerika'da konser vermesi için teklifler geldiğinde bunu açıkça reddetti. Bu kararını "Sosyalist kimliğe sahip biri olarak, Amerika'dan konser vermem için teklifler gelmesine rağmen reddettim. Amerika faşist bir ülke. Orada yaşayan halkı tenzih ederek söylüyorum ama gerçek bu!" sözleriyle açıkladı.

Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! FETÖ ve ABD detayı çok konuşulur

Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! Çocuk felci, FETÖ ve ABD konseri...
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Sosyalist bir kimliğin 2000 li yıllarda cemaatden ödül alma yalakalığını yapmadığı ve o zamanlar bile adamların kahpe olduğunu anlaması ne kadar büyük bir kişilik olduğunu öne koyuyor diye düşünüyorum .

Yorum Beğen315
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıKudret Hünat:

para için herşey mübahtır demiyorlardı o zamanın sanatçıları.Allah rahmet eylesin.

Yorum Beğen243
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHalit:

kendisi pkk konserlerine katılmıştır

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Vatansever cumhuriyetçi Dürüst sanatçıydı

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıAttila OĞUZLU:

Biz Allah değiliz, kimse hakkında hüküm veremeyiz. Kendince bir duruşu vardı ve benim duruşuma tersti. İçinde bulunduğu cenah ve avaneleri yıllarca bize eziyet ettiler. Rabbim hepimize hayırlı ömür, hayırlı ölüm versin.

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Haber YorumlarıSorun Suz:

Allah'ım sevdikleriyle haşr etsin

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Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

Aynı dilekleri sana havale ediyorum

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