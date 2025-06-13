Gazeteci Ece Üner ilk kez hakim karşısına çıktı

Gazeteci Ece Üner, sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık" şeklindeki yorumuna ilişkin ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Üner, "Rasim Ozan Kütahyalı bir buçuk yıldır benimle uğraşıyor. Tüm mecralarda itibarımı zedeleyecek söylemlerde bulunuyor. Mağduru olduğum davanın sanığı haline geldim" diye konuştu.

Gazeteci Ece Üner hakkında 15 Mart 2025'de sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık" şeklindeki yorumuna ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ece Üner ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Mağduru olduğum davanın sanığı haline geldim"

Duruşmada savunma yapan sanık Üner, "Asker kızıyım ve devlet terbiyesi ile yetiştim. Rasim Ozan Kütahyalı bir buçuk yıldır benimle uğraşıyor. Tüm mecralarda itibarımı zedeleyecek söylemlerde bulunuyor. Mağduru olduğum davanın sanığı haline geldim. 25 yıldır mesleğimi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorum. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ece Üner hakkında uygulanan 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin söz konusu paylaşım içeriğindeki ifadelerinin aynı zamanda eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak İsmail Saymaz hakkındaki soruşturmada yargı görevi yapanları hukuka aykırı olarak etkilemeye yönelik ve buna elverişli olduğu aktarıldı.

2 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ece Üner'in 'adil yargılamayı etkileyeme teşebbüs' suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması, 'devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL