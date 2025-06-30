Eber Gölü Yakınındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Eber Gölü Yakınındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Eber Gölü'nün yanındaki tarım arazilerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu sazlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın, Sultandağı ilçesindeki hububat ekili alanlarda rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nün yanı başındaki tarım arazilerinde çıkan yangın sazlık alana sıçramadan itfaiyenin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, Eber Gölü'nün Sultandağı ilçesi Yakasenek beldesi sınırları içerisinde kalan kısmında çıktı. Gölün hemen yanı başında bulunan hububat ekili tarım arazilerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Geniş bir alana yayılan yangına arazöz ve itfaiye araçları ile müdahale edildi. alt tarafında ekinlerin olduğu tarlalarda yangın çıktı. Yangın gölde kamışların bulunduğu alana sıçramadan ekiplerin yoğun uğraşları sonrası söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Karagümrük ve Alanyaspor'daydı! Avrupa deviyle el sıkıştı
UEFA'dan çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin karar: 2 takım Avrupa'dan men edildi

2 takım Avrupa'dan men edildi! İki kulüp daha ceza yemenin eşiğinde
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.