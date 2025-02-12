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Eber Gölü'nde Yangın Çıkarmaya Çalışan 5 Kişiye 5 Milyon TL Ceza

Eber Gölü'nde Yangın Çıkarmaya Çalışan 5 Kişiye 5 Milyon TL Ceza
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Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nde kasıtlı olarak yangın çıkarmaya çalışan ve kaçak saz kesimi yapan 5 kişi toplamda yaklaşık 5 milyon TL ceza aldı. İlgili şahıslara adli işlemler sonrası idari yaptırımlar uygulandı.

Eber Gölü'nün Afyonkarahisar sınırları içinde kalan kısmında kasıtlı olarak sazlık yangını çıkarmaya çalışan ve kaçak saz kesimi yapmaya çalıştıkları tespit edilen 5 kişiye yaklaşık 5 milyon TL para cezası kesildi.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eber Gölü'nü yakmaya çalışan şahıslar ile bu kişinin yanında bulunan ve kaçak saz kesimi yapan şahıslar cezadan kurtulamadı. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin ardından idari yaptırım cezası uygulandı. Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Bolvadin DKMP Şefliği ve Bolvadin-Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20 Ocak 2025 tarihinde saz yangınları hakkında ortak çalışma yapıldığı esnada vatandaşların ihbarı ile yakalanan K.K. ve H.Ç. isimli şahıslar hakkında yangın çıkarma şüphesiyle adli işlem başlatılmıştı.

Bu 2 kişinin yanında bulunan ve birlikte kaçak saz kesimi yapan toplam 5 kişiye ilgili yönetmelikler uyarınca kişi başı 557 bin 212 TL idari yaptırım kararı uygulandı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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