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Düzce Muncurlu'da ahşap mutfak dolabı fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor

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Düzce Muncurlu'da ahşap mutfak dolabı fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
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Düzce'nin merkeze bağlı Muncurlu köyündeki ahşap mutfak dolabı üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının yerleşim alanlarına sıçrama ihtimali üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, müdahale sürüyor.

Düzce'nin Muncurlu köyündeki ahşap mutfak dolapları üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Merkez'e bağlı Muncurlu köyünde faaliyet gösteren ahşap mutfak dolabı üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sararken, yükselen yoğun dumanlar çevreden de görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçrama ihtimali üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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