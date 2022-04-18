Düzce'de tarım araçları denetlendi

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekipleri tarafından tarım araçlarına yönelik yapılan denetimde 8 araç ve sürücüsüne 3 bin 46 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Akçakoca ilçesi Ortanca, Kınıklı, Kirazlı köy yolu, Aydınpınar köy yolu, Gölyaka ve Yığılca ilçe bağlantı yolunda denetim yaptı. Denetimler çerçevesinde 196 araç kontrol edildi, 8 araç ve sürücüsüne 3 bin 46 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 1 araç da trafikten men edildi. - DÜZCE